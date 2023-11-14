Специалисты Digital Foundry остались довольны качеством консольных версий RoboCop Rogue City

RoboCop: Rogue City стал объектом нового видеоанализа от Digital Foundry. Анализ подтверждает использование командой Teyon движка Unreal Engine 5, и, судя по всему, они в полной мере воспользовались всем инструментарием разработки.
Согласно британской редакции, RoboCop: Rogue City успешно внедрил весь функционал Unreal Engine 5, достигнув впечатляющих результатов, несмотря на то, что производство игры не было лишено бюджетных ограничений.
Использование глобальной системы освещения Lumen вместо стандартных методов позволяет достичь оптимальных результатов в большинстве случаев. Хотя непрямое освещение может иметь некоторое снижение разрешения, в целом эффект остается убедительным.
В игре используется глобальная система освещения Lumen вместо более стандартных методов, что позволяет достичь оптимальных результатов в большинстве случаев. Непрямое освещение может иметь меньшее разрешение, но в целом эффект получается очень убедительным.
Отражения также обрабатываются системой Lumen, дополняя более стандартную систему отражений в пространстве экрана. В некоторых случаях это может быть неидеальным, но всё равно приятным для глаз. Для равномерных теней используются карты теней различного, но оптимального качества.
Уровень детализации превосходен, демонстрируя хорошее использование Nanite, еще одного базового инструмента Unreal Engine 5. Это особенно заметно на природных и скалистых участках, а реализация физики предоставляет широкие возможности для разрушения.
Как на PS5, так и на Xbox Series X есть режимы качества при 30 к/с и производительности при 60 к/с, оба с использованием Lumen. Однако уровень детализации и разрешение в целом выше в режиме качества.
На удивление, версия Xbox Series X в обоих режимах имеет динамическое разрешение 1440p, увеличенное с 1080p, практически такое же, как у Xbox Series S. Однако следы динамического разрешения заметны плохо, в то время как PS5 в режиме качества имеет собственное разрешение 1440p, а не увеличенное. Кажется, что на Xbox также есть ошибка в рендеринге асфальта.
Что касается производительности, наблюдаются провалы и заикания в фазах движения как на PS5, так и на Xbox Series X, при этом на PS5 падение частоты кадров более заметно. На Xbox Series S отражения через Lumen отсутствуют, и качество системы освещения в целом ниже.
В любом случае Digital Foundry высоко оценивает проделанную Teyon работу и мастерство в использовании всех инструментов Unreal Engine 5. Судя по всему, команда также широко использовала Quixel Megascan для создания экстерьеров, что позволило достичь замечательных результатов в рендеринге будущего Детройта.
Губашлёпик
вроде же не было ее на консолях??? Или я чет путаю?
Есть
На заказуху похлже.
Граифка там очень рседняя, на низких отображает 80% общегокачества, вес остальное - нагрузка системы спецэфектами.
Да и модели выглядат днищенски