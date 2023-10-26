Стал известен размер и дата предварительной загрузки RoboCop: Rogue City на PS5

PlayStation Game Size в своем Twitter сообщила размер и дату предварительной загрузки RoboCop Rogue City для PS5 накануне релиза игры в следующем месяце.
По данным ресурса, который в прошлом зарекомендовал себя с лучшей стороны, размер RoboCop Rogue City на PS5 составляет 39,742 ГБ. Предварительная загрузка начнется 29 октября в версии Alex Murphy Edition и 31 октября в версии Standard Edition соответственно.
В RoboCop: Rogue City вам предстоит сыграть роль легендарного суперполицейского, частично человека, частично машины, который пытается восстановить справедливость на улицах города Детройт. По мере того как вы будете наводить порядок на улицах города, сила и кибернетические способности РобоКопа будут улучшаться, а в его распоряжении окажется широкий спектр оружия, включая надежный и мощный Auto-9.
Игрокам предстоит исследовать открытые пространства и решать поставленные задачи: добывать улики, допрашивать подозреваемых и поддерживать общественный порядок, выполняя роль офицера полиции. В то же время от вашего выбора будет зависеть судьба жителей города и исход миссии, а значит, вам нужно продумывать свои дальнейшие поступки и методы вершения правосудия.
RoboCop: Rogue City выйдет 2 ноября 2023 года на PS5, PC и Xbox Series X/S.
Хм...Демо весит 35гигов,а тут вся игра 39.Видать демо полная игра,но просто с ограничением
Взлому подожду)))
А там будет Denuvo?
А куда ж без нее родимой, то.
Начнём предзагрузку
в наше время 39 это наверно мало
С каких пор качество игры зависит от ее веса?
с конца 70-х. с самого начала развития игровой индустрии
Графически да
и так и так правда. например на свиче ремастер стрит файтер 2 около 3 гигов, ром сеги около 3 мегабайт. очевидно если брать первые опыты набора программы на Бейсике в 80-х чем больше строчек тем больше разнообразия