Станьте Робокопом: стартовал приём заявок для участия в закрытом бета-тестировании RoboCop: Rogue City ©

Поскольку релиз научно-фантастического шутера RoboCop: Rogue City не так уж и далёк (сентябрь 2023 года), разработчики хотят убедиться, что игроки получат незабываемые впечатления от блужданий по опасным улицам Старого Детройта в роли металлического служителя закона. Именно по этой причине грядёт запуск закрытого бета-тестирования, к которому вы уже можете начать присоединяться. Игровой тест открыт с 16 по 25 июня 2023 года включительно.

Для принятия участия в тестировании, необходимо заполнить форму Google-документа. Вам не разрешается разглашать какую-либо информацию о текущем состоянии игры (вполне разумная мера, учитывая соглашение о неразглашении). Соглашение будет передано только тем лицам, которые соответствуют критериям отбора:

возраст участника 18 лет или более;

учётная запись в Steam;

учётная запись Discord;

навык владения английским языком, чтобы иметь возможность оставить отзыв о разработке команде

Компьютер должен соответствовать минимальным системным требованиям, указанным ниже: