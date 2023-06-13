Станьте Робокопом: стартовал приём заявок для участия в закрытом бета-тестировании RoboCop: Rogue City

Поскольку релиз научно-фантастического шутера RoboCop: Rogue City не так уж и далёк (сентябрь 2023 года), разработчики хотят убедиться, что игроки получат незабываемые впечатления от блужданий по опасным улицам Старого Детройта в роли металлического служителя закона. Именно по этой причине грядёт запуск закрытого бета-тестирования, к которому вы уже можете начать присоединяться. Игровой тест открыт с 16 по 25 июня 2023 года включительно.
Для принятия участия в тестировании, необходимо заполнить форму Google-документа. Вам не разрешается разглашать какую-либо информацию о текущем состоянии игры (вполне разумная мера, учитывая соглашение о неразглашении). Соглашение будет передано только тем лицам, которые соответствуют критериям отбора:
- возраст участника 18 лет или более;
- учётная запись в Steam;
- учётная запись Discord;
- навык владения английским языком, чтобы иметь возможность оставить отзыв о разработке команде
Компьютер должен соответствовать минимальным системным требованиям, указанным ниже:
- OC: Windows® 10 64-bit (после ноября 2019 обновление) или Windows® 11 64-bit;
- Процессор: AMD Ryzen™ 5 1600 (3,7 ГГц или лучше) / Intel® Core™ i7-3770 (3,7 ГГц или лучше);
- Память: 16 ГБ ОЗУ;
- Графика: AMD Radeon™ RX 5500 XT 8 ГБ / NVIDIA® GeForce® GTX 1060 6 ГБ видеопамяти;
- DirectX версии 12;
- Жесткий диск: 100 ГБ свободного места
Нифига себе, чему там 100 гигов весить без открытого мира