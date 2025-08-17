Студия Eloquence представила русскую озвучку для DLC к RoboCop: Rogue City

Студия локализации Eloquence Studio анонсировала работу над русской озвучкой для дополнения Unfinished Business к игре RoboCop: Rogue City. Вместе с анонсом команда опубликовала дебютный трейлер, который демонстрирует результат их работы.

В представленном ролике можно увидеть сцену, в которой Робокоп прибывает на место преступления и находит раненого офицера. После короткого диалога и оценки ситуации на место прибывают медики для оказания помощи пострадавшему.

В комментариях под видео пользователи в целом положительно отреагировали на инициативу. Некоторые игроки выразили обеспокоенность, не замедлит ли новый проект работу над ранее анонсированной озвучкой S.T.A.L.K.E.R. 2. Представители студии заверили, что проектом по Робокопу занимается новая команда, и это не повлияет на разработку локализации для S.T.A.L.K.E.R. 2, пообещав вскоре поделиться новостями о прогрессе.