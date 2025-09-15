Студия Teyon анонсировала RoboCop: Rogue City Collection - специальный набор выйдет 30 октября

Издатель Nacon и студия Teyon объявили о выходе RoboCop: Rogue City Collection — набора, включающего шутер от первого лица RoboCop: Rogue City и дополнение Unfinished Business. Релиз состоится 30 октября на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam) по цене 49,99 долларов.

Игроки вновь наденут броню самого бесстрашного защитника закона в истории и столкнутся с угрозами, которые скрываются за кулисами корпорации OCP. В центре истории — Детройт, охваченный бандами, наркоторговцами и высокотехнологичными врагами.

Арсенал Робокопа впечатляет: непробиваемая броня, термальное зрение, сканирование окружения, взлом систем и мощное оружие позволяют эффективно распутывать заговоры и защищать мирных жителей.

Обе игры будут доступны как в цифровом, так и в физическом формате, а коллекция обещает стать идеальным способом познакомиться с обновленной сагой о легендарном киберполицейском.