"Только один коп справится с этой задачей": представлен новый трейлер RoboCop: Rogue City - Unfinished Business

Студия Teyon представила трейлер RoboCop: Rogue City – Unfinished Business — самостоятельного продолжения хита 2023 года. Игра выйдет 17 июля 2025 года на PS5, Xbox Series X|S и ПК, и уже претендует на звание одного из главных летних релизов.

Unfinished Business продолжит историю между событиями фильмов «Робокоп 2» и «Робокоп 3». Игроков ждут новые районы Детройта, неизвестные ранее персонажи и свежие задания. Как обещают разработчики, проект сохранит дух оригинала, но при этом расширит вселенную и добавит больше экшена.

Первая часть получила в основном положительные отзывы (87% в Steam), и Teyon явно намерена развить успех. Свежий трейлер интригует намёками на сюжет и демонстрирует зрелищные перестрелки в узнаваемом киберпанковом антураже.