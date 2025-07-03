ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
RoboCop: Rogue City 02.11.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
7.9 1 514 оценок

"Только один коп справится с этой задачей": представлен новый трейлер RoboCop: Rogue City - Unfinished Business

butcher69 butcher69

Студия Teyon представила трейлер RoboCop: Rogue City – Unfinished Business — самостоятельного продолжения хита 2023 года. Игра выйдет 17 июля 2025 года на PS5, Xbox Series X|S и ПК, и уже претендует на звание одного из главных летних релизов.

Unfinished Business продолжит историю между событиями фильмов «Робокоп 2» и «Робокоп 3». Игроков ждут новые районы Детройта, неизвестные ранее персонажи и свежие задания. Как обещают разработчики, проект сохранит дух оригинала, но при этом расширит вселенную и добавит больше экшена.

Первая часть получила в основном положительные отзывы (87% в Steam), и Teyon явно намерена развить успех. Свежий трейлер интригует намёками на сюжет и демонстрирует зрелищные перестрелки в узнаваемом киберпанковом антураже.

18
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
My life is a game

збс збс
ждем

6
saa0891

Классный трейлер, даже за ED209 дадут поиграть.

Интересно какую следующую игру будут делать разрабы.

4
agula98

Было бы круто, если бы Судью Дредда

4
BaalVII agula98

Права на судью Дредда принадлежат британской компании Rebellion Developments.

2
Gradient_Zero

Unfinished Business - это, по сути, намёк на Дредда. Если посмотреть на действие игры - штурм небоскрёба идеально вписывается в сеттинг Судьи Дредда

2
Rio17

Ждём основная игра порадовала длс я думаю из увиденного тоже оставит приятные впечатления

1
Armen 88

Как же бы было круто играть от третьего лица, но нет, этот убогий от первого...

1
vertehwost

я надеюсь они хотяб как пасхалку терминатора покажут