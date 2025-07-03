"Только один коп справится с этой задачей": представлен новый трейлер RoboCop: Rogue City - Unfinished Business

Студия Teyon представила трейлер RoboCop: Rogue City – Unfinished Business — самостоятельного продолжения хита 2023 года. Игра выйдет 17 июля 2025 года на PS5, Xbox Series X|S и ПК, и уже претендует на звание одного из главных летних релизов.
Unfinished Business продолжит историю между событиями фильмов «Робокоп 2» и «Робокоп 3». Игроков ждут новые районы Детройта, неизвестные ранее персонажи и свежие задания. Как обещают разработчики, проект сохранит дух оригинала, но при этом расширит вселенную и добавит больше экшена.
Первая часть получила в основном положительные отзывы (87% в Steam), и Teyon явно намерена развить успех. Свежий трейлер интригует намёками на сюжет и демонстрирует зрелищные перестрелки в узнаваемом киберпанковом антураже.
збс збс
ждем
Классный трейлер, даже за ED209 дадут поиграть.
Интересно какую следующую игру будут делать разрабы.
Было бы круто, если бы Судью Дредда
Права на судью Дредда принадлежат британской компании Rebellion Developments.
Unfinished Business - это, по сути, намёк на Дредда. Если посмотреть на действие игры - штурм небоскрёба идеально вписывается в сеттинг Судьи Дредда
Ждём основная игра порадовала длс я думаю из увиденного тоже оставит приятные впечатления
Как же бы было круто играть от третьего лица, но нет, этот убогий от первого...
я надеюсь они хотяб как пасхалку терминатора покажут