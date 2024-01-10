У авторов RoboCop: Rogue City пока нет планов на сюжетные DLC и разработку сиквела

Из интервью, которое дал Петр Латоха, геймдиректор RoboCop: Rogue City, выяснились некоторые интересные подробности о разработке этой успешной игры и планах разработчика Teyon на будущее.
В частности, из интервью мы узнали, что работа над игрой была завершена за три года, что является очень коротким сроком даже для производства игры класса АА. Тем не менее, для издателя Nacon это оказался лучший запуск в истории, и в настоящее время игра имеет очень высокий процент положительных оценок в Steam, что говорит о том, что она была высоко оценена публикой.
Латоха рассказал, что команде Teyon было совсем непросто найти правильный баланс в геймплее: нужно было сбалансировать бескомпромиссного главного героя с необходимостью предложить веселый и динамичный вызов, и при этом остаться в строгих рамках киноистории Робокопа, основываясь на достигнутых договоренностях.
Заставить игроков почувствовать себя неудержимым танком, воплотить фантазию о Робокопе, подчеркнуть его медлительность и тяжеловесность, при этом сделать игру сложной, динамичной и увлекательной, было одной из самых сложных задач, с которыми мы столкнулись. Я рад, что люди считают, что мы нашли правильный баланс! У нас были некоторые идеи, которые мы хотели включить в игру, но они оказались немного сложными из-за некоторых проблем с авторскими правами. Впрочем, я не хочу вдаваться в подробности.
За исключением уже подтвержденного режима "Новая игра+", в том же интервью Латоха объясняет, что на данный момент у команды разработчиков нет планов по выпуску DLC с дополнительным контентом или сиквела RoboCop: Rogue City, хотя он и не исключает априори возможных сюрпризов в будущем.
С другой стороны, Teyon, после Робокопа, Рэмбо и Терминатора, было бы интересно поработать над другими успешными IP, если представится такая возможность, хотя геймдиректор не назвал конкретных имен.
Легче говорить о будущем, когда тебя признают как компанию, которая может предложить качественный продукт. Есть несколько IP, над которыми мы хотели бы поработать в будущем, но пока я не буду их раскрывать.
Ну дальше Робокоп против Терминатора:D возвращения классики 1993 года!
сдается мне там ничего нет)
Ребята заслужили похвалу.
Ладно,пойду посру
Хорошо устроились,выезжать на настальгии и графоне,а остальное пусть идёт лесом )
Есть у меня план, патч добавьте уже чтобы от 3го лица играть нормально.