В Steam случайно появилась ранняя версия неанонсированной игры Hunter: The Reckoning

Пользователи Steam обнаружили необычную ситуацию с игрой RoboCop: Rogue City — после одного из обновлений её файлы на короткое время были заменены на сборку совершенно другого проекта. Как выяснилось, это могла быть ранняя версия неанонсированной игры во вселенной Hunter: The Reckoning.

На странность обратили внимание игроки, которые заметили, что после обновления из папки игры исчез основной исполняемый файл RoboCop.exe. Вместо него появился другой — Hunter – Win64 – Shipping.exe. Некоторые пользователи успели скачать обновление и запустить сборку.

Один из игроков сообщил, что при запуске открылся ранний билд игры с титульным экраном Hunter: The Reckoning. Судя по увиденному, игрок управляет полицейским и выполняет задания, связанные с расследованием перестрелки в баре. Среди задач — разговор с барменом и священником для выяснения деталей произошедшего.

Hunter: The Reckoning — это настольная ролевая игра в мрачной вселенной World of Darkness, куда также входит Vampire: The Masquerade. Сюжет обычно посвящён охотникам на сверхъестественных существ — вампиров, оборотней и призраков.

На данный момент новая видеоигра по этой серии официально не анонсирована. Ранее по франшизе выходили три консольных проекта в жанре hack-and-slash, выпущенные в 2002–2003 годах.

Предполагается, что произошедшее стало обычной ошибкой разработчиков. Сборка имела стандартную иконку Unreal Engine, не содержала информации о копирайте и была заменена на оригинальные файлы RoboCop: Rogue City примерно через полчаса после появления. Однако сам факт утечки может намекать на то, что новая игра по Hunter: The Reckoning всё же находится в разработке.