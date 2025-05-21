Xbox-версия RoboCop: Rogue City получила самую большую скидку в своей истории - 90%

Если вы сомневались, стоит ли покупать RoboCop: Rogue City для Xbox, то..... сейчас самое время. В Xbox Store стартовала новая волна акций, и среди них есть одна, которая буквально бросается в глаза: издание Alex Murphy теперь стоит всего $6,99 / £5,99. Это на 90% меньше обычной цены и является самой низкой ценой на игру за всю ее историю.

Издание RoboCop: Rogue City - Alex Murphy Edition включает в себя несколько бонусных DLC, в том дробовик OCP, поврежденную броню RoboCop, прототип Auto-9 и, наконец, цифровой артбук с сотней страниц иллюстраций. Другими словами, если вы любите 80-е, VHS и кровавые боевики, то этот набор - воплощение ностальгической мечты.

Что интересно, скидка действует только на издание Alex Murphy - базовая игра по-прежнему стоит полную цену, а значит, покупая более дорогое издание RoboCop: Rogue City на Xbox, вы платите меньше, а получаете больше.

Подобные скидки случаются нечасто, особенно если речь идет об игре, которая в полной мере передает атмосферу культового фильма «Робокоп», а также отлично справляется с ролью олдскульного шутера в новом антураже.