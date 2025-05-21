Xbox-версия RoboCop: Rogue City получила самую большую скидку в своей истории - 90%

Если вы сомневались, стоит ли покупать RoboCop: Rogue City для Xbox, то..... сейчас самое время. В Xbox Store стартовала новая волна акций, и среди них есть одна, которая буквально бросается в глаза: издание Alex Murphy теперь стоит всего $6,99 / £5,99. Это на 90% меньше обычной цены и является самой низкой ценой на игру за всю ее историю.
Издание RoboCop: Rogue City - Alex Murphy Edition включает в себя несколько бонусных DLC, в том дробовик OCP, поврежденную броню RoboCop, прототип Auto-9 и, наконец, цифровой артбук с сотней страниц иллюстраций. Другими словами, если вы любите 80-е, VHS и кровавые боевики, то этот набор - воплощение ностальгической мечты.
Что интересно, скидка действует только на издание Alex Murphy - базовая игра по-прежнему стоит полную цену, а значит, покупая более дорогое издание RoboCop: Rogue City на Xbox, вы платите меньше, а получаете больше.
Подобные скидки случаются нечасто, особенно если речь идет об игре, которая в полной мере передает атмосферу культового фильма «Робокоп», а также отлично справляется с ролью олдскульного шутера в новом антураже.
Очень странно, что игру продают уже по цене пачки чипсов. Это же просто величие!! Кто не играл обязательно ознакомьтесь! Все, кто родился до 2000ых разумеется, остальные просто не выкупят))