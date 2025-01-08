Разработчики Freejam объявили о закрытии студии, серверы закроют в течение недели - Robocraft 2 отменена

Разработчики Freejam объявили о закрытии студии в дискорд-канале игры.
Дословный перевод:
С тяжелым сердцем мы должны сообщить вам всем, что мы прекращаем производство Robocraft 2 и закрываем Freejam как студию. С текущими рыночными условиями и затратами на сервер, необходимыми для поддержания работы такой игры, как RC2, мы просто не в состоянии запустить или поддерживать разработку. Мы потратим некоторое время на то, чтобы закрыть Robocraft 1 и 2, а также Cardlife в течение следующих недель.
Freejam был семьей для всех нас, и вы были ее частью. Ваши отзывы и мысли всегда двигали нас вперед, но помимо этого, страсть сообщества является огромной частью того, что делало работу в Freejam такой приятной.
Мы особенно хотим поблагодарить всех администраторов и модераторов, которые помогали нам на протяжении многих лет, гарантируя, что сообщество и игра будут желанным местом для всех. Ваше время, энергия, поддержка и так много терпения сыграли огромную роль.
От всех нас в Freejam большое спасибо за то, что присоединились к нам в этом путешествии.