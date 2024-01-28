Из-за резкой критики со стороны игроков Robocraft 2 будет переделана

Спустя столетие после событий первой части игры две могущественные корпорации вновь ступают на поверхность Марса. На этот раз их цель — заполучить контроль над ценнейшим ресурсом планеты — протонием. Началась ожесточённая борьба за господство, исход которой решит судьбу Марса.

Выбирайте из обширного арсенала боевых машин, вооружайтесь передовым оружием будущего и вступайте в мультиплеерные PvP-сражения. Участвуйте в рейтинговых баталиях, захватывайте стратегические объекты на разных локациях, принимайте участие в уникальных игровых событиях.

Благодаря динамичной системе смены транспорта вы можете мгновенно адаптироваться к изменениям на поле боя. Взмывайте в небеса, оставайтесь на земле, меняйте машину на ходу — используйте мобильность как ключевое преимущество в этой бескомпромиссной войне.

Даже если ваш боевой робот будет уничтожен, бой не окончен. Вооружитесь надёжной штурмовой винтовкой и продолжайте сражаться. Захватывайте мощные турели и транспорт на картах, чтобы нанести противнику сокрушительный ответный удар.