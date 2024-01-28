Из-за резкой критики со стороны игроков Robocraft 2 будет переделана

Robocraft 2 вышла в Steam в рамках раннего доступа 7 ноября по условно-бесплатной модели. Игра была принята не очень тепло, и большинство рецензий на нее в настоящее время представляют ее в негативном свете. Проект критикуют за микротранзакции, отсутствие инноваций, большое количество ошибок и, по сути, некоторое "отставание". - Многие отмечают, что игра хуже, чем оригинальный Robocraft.
Разработчики приняли критику близко к сердцу и объявили о тщательной переработке Robocraft 2 с нуля. Было объявлено о создании более приятных машин, более справедливом приобретении деталей и улучшении боя. Но и это еще не все: обещана доработка графики и технологические изменения, которые позволят проекту работать без сбоев.
Список изменений длинный, и вы можете найти его здесь, вместе с подробностями обновленной игры. Интересно, что команда хочет сохранить обе версии Robocraft 2, оригинальную и обновленную, чтобы сообщество могло играть как хочет и где хочет.
Прикольная, первая часть умерла когда то, а тут вторая уже сразу дохлая... :D