Вышел новый трейлер российского хоррора Robotization: The Last Human

Российский разработчик Ten Art Games выпустил новый трейлер хоррора Robotization: The Last Human. Игрокам предстоит выживать в погибающем мире, полном агрессивных киборгов и инопланетных кошмаров.

Robotization: The Last Human — хоррор от первого лица с элементами симулятора выживания. Главному герою предстоит выживать, собирать ресурсы, сражаться с обезумевшими от страха людьми и спасаться от чудовищ, порожденных инопланетным вирусом и вышедшей из-под контроля программой роботизации человека в военных целях.

Разработка Robotization: The Last Human началась в 2018 году на Unreal Engine 4 силами всего одного человека — Артема Юркова. Изначальная концепция появилась годом ранее, когда автору было всего 10 лет, и опиралась на игры вроде Hello Neighbor. Со временем проект сильно изменился и стал гораздо ближе к хоррорам студий Red Barrels (Outlast) и Frictional Games (Amnesia).

После долгого перерыва автор возобновил работу над проектом, но дата выхода пока не называется. В Steam есть демоверсия, датированная еще 2023 годом.