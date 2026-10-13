Музыкальную RPG про антропоморфную рок-банду Rockbeasts слили в сеть за три месяца до официального релиза

Сегодня ночью в сети произошла масштабная утечка, затронувшая Team17 и готовящуюся к выходу независимую ролевую игру Rockbeasts. В открытый доступ попал полный рабочий билд проекта, посвященного музыкальным приключениям банды антропоморфных рок-зверей, причем инцидент случился примерно за три месяца до запланированного выхода игры.

У Rockbeasts до сих пор не было объявлено точной даты релиза. Разработчики успели лишь обозначить релизное окно, нацелившись на январь следующего года. Однако, каким-то образом проект оказался на пиратских ресурсах задолго до завершения финальной полировки.

По информации пользователей профильного сабреддита с утечками, выложенный файл представляет собой практически готовую сборку, включающую основную сюжетную линию и ключевые геймплейные механики. Сообщается, что за публикацией архива стоит тот же источник, который ранее слил в сеть ранний билд игры Silver Pines. Этот же пользователь утверждает, что располагает сборками других невышедших тайтлов издательства, среди которых упоминаются прототипы Worms: Galactic Tactics и Projekt Z.

Судя по реакции в социальных сетях, многие игроки встретили эту утчеку с сочуствием. По мнению игроков, публикация незавершенных сборок наносит болезненный удар по морали небольших инди-команд, чья финансовая стабильность напрямую зависит от успешного стартового окна продаж.