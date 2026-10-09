Rockbeasts предложит выбрать между рок-бунтарством и коммерческим успехом - музыкальная RPG выйдет в январе

Издатель Critical Role и студия Lichthund объявили, что Rockbeasts выйдет в январе 2027 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Демоверсия для PC уже доступна в Steam. Игра объединяет сюжетную RPG и симулятор управления рок-группой, а её действие разворачивается в США 1990-х — эпоху гранжа, музыкального телевидения и растущего влияния бизнеса на индустрию.

Игрокам предстоит стать менеджером начинающего коллектива, участники которого обладают собственными характерами и амбициями. Нужно организовывать концерты, выбирать площадки, готовить сет-листы, следить за состоянием музыкантов и обеспечивать их всем необходимым — от еды до исправного оборудования. При этом вывести группу на вершину можно разными путями: сохранить творческую независимость или пожертвовать принципами ради коммерческого успеха.

Rockbeasts делает ставку на чёрный юмор и последствия решений. Разработчики подготовили более 100 персонажей и 90 локаций, а отношения с музыкантами будут меняться по мере развития истории. Выборы менеджера повлияют на судьбы героев и определят, какой путь пройдёт группа.

Сценарий игры написан автором, работавшим над The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077 и The Blood of Dawnwalker. В озвучке также участвуют актёры, знакомые игрокам по Baldur’s Gate III, Horizon Zero Dawn, Metaphor ReFantazio и Alan Wake II. Судя по описанию, Rockbeasts предложит не просто историю восхождения к славе, а сатирический взгляд на цену успеха в музыкальном бизнесе.