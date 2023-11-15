Издаваемая EA игра Rocket Arena внезапно исчезла из цифровых магазинов на ПК и консолях

Сегодня многопользовательский шутер Rocket Arena в формате 3v3 стал недоступен для покупки во всех цифровых магазинах. Игра стала недоступна для покупки в Origin, Steam, PlayStation Store и Xbox Store. Несмотря на то, что страницы уже доступны, возможность приобрести Rocket Arena была удалена везде.

Странно, но ни на канале игры в социальных сетях, ни на ее сервере Discord не было сделано никакого объявления. Разработчики хранят молчание, и последний сигнал, который они прислали, касался выходных с двойным XP в конце октября.

Игра, разработанная компанией Final Strike Games из Белвью (штат Вашингтон), была издана летом 2020 года компанией Electronic Arts под брендом EA Originals. Учитывая, что она существует уже более трех лет, можно считать ее довольно успешной игрой.

На момент написания статьи серверы, судя по всему, все еще активны, и игра все еще доступна для тех, кто ее приобрел. Просто купить новую копию невозможно.

До исключения из списка Rocket Arena была доступна для ПК, PS4 и Xbox One.