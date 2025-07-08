10 лет Rocket League: 74 миллиарда голов и 208 миллионов разгромов со счётом 7:1

Авторы Rocket League отметили 10-летие игры праздничным роликом, в котором подвели впечатляющую статистику за прошедшее десятилетие. Футбол на реактивных машинах стартовал 7 июля 2015 года на PC и PS4 и с тех пор стал мировым феноменом, завоевав миллионы поклонников.

Разработчики из Psyonix напомнили, как далеко зашла игра:

Игроки забили 74,4 миллиарда голов;

208,5 миллиона матчей завершились со счётом 7:1;

Синяя команда побеждала в 51,4% игр;

48,7 тысячи игроков достигли ранга «Сверхзвуковая легенда»;

Самым популярным временным режимом стал Heatseeker — в нём сыграно 206,5 млн матчей.

Кроме того, авторы перечислили самые популярные автомобили и выразили благодарность сообществу за десятилетие драйва, голов и уникальных моментов. И призвали не сбавлять обороты: впереди новые матчи, рекорды и воспоминания.