24-й сезон Rocket League - самый амбициозный: "Почетная дуэль", свободная камера и три события

Rocket League готовится к крупнейшему обновлению в своей истории. 24-й сезон, стартующий 23 сентября, переносит игру в «подполье» и полностью перерабатывает соревновательную структуру, кастомизацию и способы демонстрации навыков.

Новый механизм «Почетная дуэль» поединков 1 на 1 позволяет игрокам вызывать противников на дуэль сразу после окончания обычного матча. Пока остальные участники наблюдают, два игрока выясняют отношения в напряжённой схватке. Разработчики называют этот режим самым соревновательным в игре наряду с рейтинговыми матчами.

Долгожданная функция обмена, о которой сообщество просило годами. Игроки смогут обменивать дубликаты предметов с «Черного рынка» на новые или раскрашенные варианты, которые ещё не собрали. Это позволит наконец-то найти применение накопившейся косметике.

Лучший игрок матча получит эффектный видеоролик с голом за спиной команды во время празднования победы. Также добавлены пользовательские механики табло, помогающие выделить наиболее талантливых участников.

Особое внимание уделено игрокам на мыши и клавиатуре: появилась новая механика свободного обзора камеры и изменения в назначении клавиш.

24-й сезон стартует с трёх ограниченных по времени событий, два из которых начнутся в первый же день, 23 сентября:

Run It Up — 14 испытаний и новая коллекция Nova.

— 14 испытаний и новая коллекция Nova. Bullet Ball — режим выживания на арене с самонаводящимся шаром.

25 сентября стартует кроссовер с Persona 5.

Дополнительно игроков ждут событие Rocket Rivalry, новые рубрики, посвящённые сообществу, свежий Rocket Pass с новыми автомобилями и косметикой, а также щедрые награды от создателей контента.

Сезон обещает стать одним из самых насыщенных в истории Rocket League.