Дэдпул врывается на футбольное поле: Rocket League представляет новый контент на фоне выхода фильма "Дэдпул и Росомаха"

Создатели популярной игры Rocket League объявили о коллаборации, которая наверняка порадует фанатов необычных кроссоверов. На этот раз разработчики подготовили тематический контент, посвящённый Дэдпулу — эксцентричному антигерою из вселенной Marvel.
Это сотрудничество, несомненно, неслучайно — оно приурочено к выходу фильма «Дэдпул и Росомаха». Игроки смогут окунуться в атмосферу безумия Дэдпула прямо на футбольном поле, управляя уникально оформленными автомобилями.
В рамках коллаборации разработчики предлагают целый набор тематических предметов. Среди них:
- Декали с изображением Дэдпула
- Специальные колёса
- «Шапка» Чимичанга
- Уникальный баннер игрока
Однако стоит поторопиться — коллаборация Rocket League x Deadpool будет доступна ограниченное время. «Пора готовить чимичанги!» — заявляют разработчики, приглашая игроков заглянуть в Магазин предметов до 12 августа.
Прикольно. Для фанатов самое то.