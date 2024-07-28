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Rocket League 07.07.2015
Экшен, Аркада, Гонки, Спорт, Автомобили
8.1 649 оценок

Дэдпул врывается на футбольное поле: Rocket League представляет новый контент на фоне выхода фильма "Дэдпул и Росомаха"

Lunersun
Новости

Создатели популярной игры Rocket League объявили о коллаборации, которая наверняка порадует фанатов необычных кроссоверов. На этот раз разработчики подготовили тематический контент, посвящённый Дэдпулу — эксцентричному антигерою из вселенной Marvel.

Это сотрудничество, несомненно, неслучайно — оно приурочено к выходу фильма «Дэдпул и Росомаха». Игроки смогут окунуться в атмосферу безумия Дэдпула прямо на футбольном поле, управляя уникально оформленными автомобилями.

В рамках коллаборации разработчики предлагают целый набор тематических предметов. Среди них:

  • Декали с изображением Дэдпула
  • Специальные колёса
  • «Шапка» Чимичанга
  • Уникальный баннер игрока

Однако стоит поторопиться — коллаборация Rocket League x Deadpool будет доступна ограниченное время. «Пора готовить чимичанги!» — заявляют разработчики, приглашая игроков заглянуть в Магазин предметов до 12 августа.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Олег Дудин

Прикольно. Для фанатов самое то.

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