Easy Anti-Cheat появится в Rocket League уже 28 апреля

На следующей неделе в Rocket League произойдут большие изменения. Epic Games и Psyonix объявили о внедрении системы защиты от читов в автомобильную игру.

Easy Anti-Cheat будет добавлен 28 апреля 2026 года. Более подробная информация будет предоставлена ​​в ближайшие дни. Многие члены сообщества выразили недовольство. Некоторые опасаются, что моды станут несовместимыми.

Easy Anti-Cheat уже используется в таких играх, как Sea of ​​Thieves и Fortnite.