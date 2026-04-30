Easy Anti-Cheat в Rocket League отключил BakkesMod - один из главных модов игры закрыт

В Rocket League произошли изменения, которые вряд ли останутся незамеченными для ядра сообщества. Epic Games сделала систему Easy Anti-Cheat обязательной для онлайн-матчей — и вместе с этим фактически поставила точку в истории одного из самых популярных модов игры, BakkesMod.

Решение выглядит логичным: борьба с ботами и читерами давно стала болезненной темой, особенно на высоких рангах. По задумке разработчиков, внедрение EAC должно очистить соревновательную среду и сделать матчи честнее. И первые отзывы подтверждают — проблема с автоматизированным фармом и подозрительными игроками действительно начала сходить на нет.

Однако цена оказалась ощутимой. BakkesMod был не просто «модом ради удобства», а полноценной экосистемой: более 800 плагинов, сотни тысяч ежедневных пользователей и функции, которые сама игра так и не предложила — от расширенной тренировки до подробной статистики. Его создатель, известный как Баккес, объявил о прекращении поддержки, отметив, что внедрение античита стало логичной точкой для завершения проекта.

Реакция сообщества ожидаемо смешанная. Часть игроков рада более честным матчам, но многие воспринимают ситуацию как потерю важного инструмента. И это тот редкий случай, когда мод-сообщество опережало разработчиков по качеству жизни игры. На этом фоне звучит справедливый вопрос: почему лучшие идеи BakkesMod так и не были интегрированы официально?

С технической стороны переход прошёл относительно спокойно: жалобы на производительность есть, но массового ухудшения не наблюдается. В итоге перед нами типичный компромисс современной онлайн-игры — безопасность и контроль против свободы и кастомизации. И в этот раз баланс явно сместился в сторону первого.