На Paris Major анонсирована Rocket League на Unreal Engine 6

Во время продолжающегося чемпионата Rocket League Championship Series Paris Major 2026, Epic Games и Psyonix сделали важное объявление, к которому готовились несколько недель, и несколько профессиональных игроков и создателей контента на месте событий намекали на это объявление в последние несколько дней.

Unreal Engine 3 не обладает многими современными функциями, которыми разработчики пользуются с современными движками, и сложнее обучать начинающих разработчиков работе со старым движком, когда они больше знакомы с UE5. Мы видели, как такие команды, как Halo Studios и TT Games, сталкивались с аналогичными трудностями со старыми движками, прежде чем в конечном итоге решили перейти на Unreal.

Хотя многие, безусловно, будут в восторге от этого объявления, есть и некоторые опасения. В первую очередь, игроки опасаются, что новый движок может существенно изменить поведение физического движка игры. Ощущения от игры в Rocket League тесно связаны с тем, как мяч реагирует на столкновение с машиной, и любые изменения в этих системах вызовут серьёзный шок в сообществе.

Тем не менее, Epic Games отвечает за UE3 и UE5, поэтому вероятность того, что порт будет хуже оригинала, невелика. Все хотят получить ту же самую игру с новой графикой и большим количеством контента, и, похоже, именно к этому стремится Epic.

Анонс Rocket League на UE6 состоялся во время полуфиналов парижского мейджора, что является подходящим моментом для такого масштабного объявления, учитывая, что это одно из крупнейших событий в истории игры.