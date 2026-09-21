Представлен первый геймплей Rocket League на Unreal Engine 6

Psyonix продолжает работу над масштабным обновлением Rocket League — переводом игры на Unreal Engine 6. О грядущей смене движка студия объявила ещё на турнире RLCS 2026 в Париже, а теперь поделилась новым трейлером с кадрами игрового процесса на обновлённой технологии.

Оценить промежуточный результат довелось профессиональным игрокам. Для них разработчики организовали отдельную встречу с плейтестами: киберспортсмены не только опробовали новую версию, но и дали обратную связь. В опубликованном видео заметно, как сотрудники Psyonix фиксируют замечания прямо во время игровых сессий. Сами про-игроки в интервью отметили, что студия внимательно относится к их пожеланиям.

По словам Psyonix, прошедшее мероприятие — только начало. Разработчики планируют и дальше привлекать профессионалов к работе: они будут помогать дорабатывать, совершенствовать и фактически перестраивать игру с нуля до тех пор, пока новая версия Rocket League не получит одобрение со стороны про-сообщества.

Ожидается, что перевод игры на Unreal Engine 6 состоится в 2027 году. Точная дата релиза пока не называется — студия сосредоточена на качестве и тестировании вместе с киберспортсменами.