Psyonix закроют возможность обмениваться между игроками в Rocket League ©

Стало известно, что после 5-го декабря обмены между игроками станут недоступными. Улучшения предметов, обмениая 5 на 1 более ценный останутся.

Psyonix описывают причину данного решения так: Мы вносим это изменение, чтобы соответствовать общему подходу Epic к игровой косметике и правилам магазина предметов, согласно которым предметы нельзя обменивать, передавать или продавать. Это открывает планы на будущее, когда некоторые машины Rocket League со временем появятся в других играх Epic, поддерживая межигровое владение.

Также Psyonix добавляют, что после выключения обменов между игроками, если вы ранее отдолжили предметы игроку, то вернуть их нельзя. Причина тому является тем, что обмен был окончательным, и это не дело Epic Games.

Также если вы обменивались ранее, то предметы не будут отменены, и все предметы остануться у вас.

Так-же очень важное объявление о том, что если после 5-го августа вы увидите любое предложение о продаже предметов через сторонние веб-сайты, они являются мошенническими сайтами. Покупка предметов производится только в магазине игры.

Время, когда трейды будут закрыты навсегда: 5 декабря в 16.00. Тихоокеанское Стандартное Время.