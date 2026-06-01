Rocket League официально объединяется с FIFA перед ЧМ-2026 - новый сезон посвятят мировому футболу

Футбольная лихорадка постепенно захватывает не только спортивные симуляторы, но и совсем неожиданные игры. Psyonix объявила о партнерстве между Rocket League и FIFA в преддверии чемпионата мира 2026 года. Новый, 23-й сезон аркадного хита стартует уже 10 июня и будет напрямую связан с главным футбольным турниром планеты.

Для Rocket League это выглядит удивительно органичным шагом. Игра давно превратила футбол на машинках в отдельный киберспортивный феномен, поэтому официальный союз с FIFA скорее кажется «запоздалым», чем неожиданным. Особенно на фоне того, как активно индустрия пытается использовать волну интереса к чемпионату мира.

Разработчики подтвердили, что сезон получит тематический контент: игроков ждут новые скины автомобилей, специальный стадион и обновленный Rocket Pass с косметическими наградами. Судя по первым тизерам, Psyonix делает ставку именно на атмосферу большого футбольного праздника, а не просто на формальный логотип FIFA в меню.

Любопытно и то, что анонс появился вскоре после обсуждений перехода Rocket League на Unreal Engine 6. На этом фоне сотрудничество с FIFA выглядит как попытка удержать игру в центре внимания перед крупнейшим спортивным событием ближайших лет.

Чемпионат мира FIFA 2026 стартует 11 июня в Северной Америке, а Rocket League запустит тематический сезон буквально за день до открытия турнира. Такой тайминг явно выбран не случайно: Psyonix хочет максимально встроиться в глобальный футбольный ажиотаж и, похоже, рассчитывает на один из самых массовых сезонов за последние годы.