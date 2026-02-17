Rocket League получит Easy Anti-Cheat с сохранением поддержки Linux и Steam Deck

Студия Psyonix официально объявила о планах по внедрению системы Easy Anti-Cheat в свою популярную аркадную гонку Rocket League. Это изменение должно вступить в силу в апреле текущего года одновременно со стартом двадцать второго сезона. Разработчики отдельно подчеркнули что усиление защиты не повлияет на возможность запуска игры на операционных системах Linux и портативном компьютере Steam Deck через слой совместимости Proton.

Представитель студии поделился техническими подробностями грядущего обновления на платформе Reddit. Игрокам на ПК будет предоставлена возможность выбора режима запуска клиента. Для участия в любых онлайн соревнованиях включая рейтинговые матчи турниры и частные лобби потребуется включенный Easy Anti-Cheat. В этом режиме использование сторонних модификаций будет заблокировано.

Если пользователю необходимо воспользоваться модами он сможет запустить игру с отключенным античитом. В таком случае доступ к официальным серверам будет закрыт однако останется возможность играть в оффлайн матчах тренировках и по локальной сети. Также без защиты будет работать просмотр повторов и инструменты для создания видеоконтента. Карты из Мастерской Steam будут доступны в обоих вариантах запуска но для корректной работы сложных модификаций поверх них потребуется деактивация античита.

Внедрение новой системы безопасности нацелено на улучшение обнаружения читеров в реальном времени и борьбу с ботами. Кроме того разработчики интегрируют в саму игру несколько функций вдохновленных популярными фанатскими модификациями. Среди них появится опция отображения рейтинга MMR прямо в матче изменения в режиме свободной тренировки и индикатор сброса прыжка. Больше информации о содержании нового сезона авторы пообещали предоставить в следующем месяце.