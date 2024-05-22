Сезонная гонка в Rocket League S14 уже началась, также были раскрыты сезонные награды

14-й сезон приближается к завершению, а это значит, что осталось совсем немного времени, чтобы достичь 70-го уровня в Rocket Pass. Но не волнуйтесь сезонный пик вернулся, чтобы ускорить ваш прогресс и ускорить получение наград Rocket Pass, таких как наклейка «Биолюмин» и взрыв цели Атлантиды!

Season Rush включает в себя целый сундук, полный испытаний, которые нужно пройти. Каждый раз, когда вы решаете одно из следующих испытаний, вы получаете 5000 опыта:

⁠Ударьте по мячу 30 раз в сетевых матчах.

Забейте гол и одержите победу в онлайн-матче

Наберите 2000 очков в сетевых матчах.

Получите 15 зачисток или центров

Сыграть 3 онлайн-матча

Получите 5 сохранений или эпические сохранения в сетевых матчах.

Получите 1 уровень опыта

Забейте 5 голов в сетевых матчах.

Сыграйте 2 матча в любом обычном режиме.

Выиграйте 2 сетевых матча подряд.

Получите результативную передачу и спасение в онлайн-матче.

⁠Для дайверов также есть неограниченное соревнование «Выиграй 5 онлайн-матчей», за которое уровень повышен каждый раз! ⁠Season Rush уже доступен и тормозит. 3 июня 2024 г., 18:00 по тихоокеанскому времени.

Первый взгляд на соревновательные награды ⁠14 сезона!

Вы произвели фурор в AquaDome? Тогда вы сможете получить некоторые из соревновательных наград 14-го сезона, когда начнется следующий сезон 5 июня в 8 утра по тихоокеанскому времени!

Вам предстоит разблокировать восемь колес в стиле турбин, по одному на каждый уровень ранга. Соберите их все, и вы сможете продолжать поднимать волну еще долго после того, как закончится 14-й сезон! Награды 14-го сезона также включают в себя титулы для игроков, достигших уровня Гранд-чемпиона или Сверхзвуковой легенды.

Хотите напомнить, как работают конкурсные награды? После завершения десяти соревновательных матчей вам будет присвоен ранг в зависимости от ваших результатов. Вы можете получить более высокий ранг, выиграв соревновательные матчи. Однако, если вы проиграете слишком много, вас понизят до более низкого ранга!

После того как вы выиграете десять матчей на определенном уровне ранга, вы получите право на получение соревновательных наград. Это не зависит от того, на каком уровне ранга вы находитесь на момент окончания сезона.

Награды 14 сезона:

Основные награды:

Бронза I или выше: S14 — Бронзовые колеса

Серебро I или выше: S14 — Серебряные колеса + нижняя награда

Золото I или выше:S14 — Золотые колеса + более низкие награды

Платиновый I или выше: S14 — Платиновые колеса + более низкие награды

Бриллиант I или выше: S14 — Алмазные колеса + более низкие награды

Чемпион I или выше: S14 — Чемпионские колеса + более низкие награды

Гранд Чемпион I: S14 — Колеса Grand Champion + более низкие награды

Сверхзвуковая легенда: S14 — сверхзвуковые легендарные колеса + более низкие награды

Награды Звания Гранд-чемпиона:

Конкурентный Гранд Чемпион:«S14 GRAND CHAMPION» в малиновом тексте.

Гранд Чемпион Рамбла:«S14 RNG CHAMP» малиновым текстом.

Обручи Гранд Чемпион:"S14 DUNK MASTER" в малиновом тексте

Дропшот Гранд Чемпион:«S14 FLOOR DESTROYER» в малиновом тексте

Суперзвуковые легендарные награды:

Соревновательная сверхзвуковая легенда:«S14 SUPERSONIC LEGEND» в тексте «Белый титан».

Сверхзвуковая легенда Rumble: «S14 RNGENIUS» с текстом «Белый титан».

Обручи Supersonic Legend: «S14 LEGENDARY BALLER» с текстом «Белый титан».

Дропшот Сверхзвуковая легенда: «S14 TILE ANNIHILATOR» с текстом «Белый титан».

⁠С сезонным пиком и соревновательными наградами S14 нет никаких оправданий тому, чтобы не оставаться под поверхностью до того, как 14-й сезон закончится 5 июня!