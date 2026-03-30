Сокращения в Epic Games не затронут игру: Rocket League продолжит развиваться

Несмотря на масштабные сокращения в Epic Games, представители компании заверили, что Rocket League по-прежнему остается одним из ключевых проектов. Об этом заявила представитель Epic Кэт Маккормак, подчеркнув, что команда продолжает работать над развитием игры и поддержкой сообщества.

Поводом для обсуждений стали сообщения в LinkedIn: после увольнений более 1000 сотрудников Epic заметно увеличилось число разработчиков из Psyonix, ищущих новую работу. Напомним, студия была приобретена Epic в 2019 году и с тех пор занимается развитием Rocket League и сопутствующих проектов.

Интерес к игре при этом остается высоким. По данным SteamDB, Rocket League недавно достигла отметки в 40 000 одновременных игроков — лучший показатель с 2023 года. Игроки продолжают получать регулярные обновления, сезонный контент и исправления, что помогает удерживать и возвращать аудиторию.

Даже накануне массовых сокращений, 23 марта, Psyonix выпустила очередной патч с исправлением ошибок, подтверждая активную поддержку проекта. Помимо основной игры, студия также работала над Rocket Racing в Fortnite и мобильной версией Rocket League Sideswipe.

Будущее команды пока остается неопределённым, однако официальные заявления Epic дают понять: Rocket League остается в фокусе компании, и поклонникам пока не стоит беспокоиться о судьбе любимого «автомобильного футбола».