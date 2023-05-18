В аркадной гонке Rocket League пройдет новый кроссовер с "Форсажем", где в игру добавят крутые тачки из фильма ©

Для занимательной игры Rocket League, которая объединяет в себе аркадный гонки и футбол, готовится еще одна интересная коллаборация с известной кинофраншизой. Разработчики из студии Psyonix объявили, что в следующем обновлении будет представлен новый кроссовер с серией фильмов "Форсаж". В Rocket League появятся такие крутые машины, как Nissan Skyline, Pontiac Fiero, Dodge Charger и Ice Charger.

Новая акция в Rocket League, как раз приурочена к премьере фильма "Форсаж 10", которая состоится уже на этих выходных. Касаемо самой игры, контент по кинофраншизе будет доступен для покупки с 17 по 30 мая. Пользователи смогут найти в игре крутой маслкар Dodge Charger SRT Hellcat и ряд других автомобилей, которую будут доступны для покупки в наборах за внутриигровую валюту.

Среди бесплатных наград заявлены различные элементы кастомизации машин, которые включают некоторые детали и наклейки.