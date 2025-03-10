В Rocket League появятся новые мутаторы, голосовые сообщения и свежий Rocket Pass, с запуском 18-го сезона

Последний сезон Rocket League уже на горизонте, как было объявлено в новом сообщении в блоге, и должен начаться 14 марта в 9 утра.

В этом приближающемся сезоне будет много новых изменений, с акцентом на футуристическую тему в Futura Garden Arena, а также на другие высокотехнологичные предметы, которые вы можете получить для настройки своего автомобиля.

С новым сезоном приходит новый сезонный пропуск, где вы автоматически разблокируете кузов Dodge Charger Daytona Scat Pack Car. Если вы приобретете Rocket Pass, вы также сможете получить кузов Azura Car, антенну Space Tower, Spaceship Topper и Waypoint Trail. Те, кто войдет в игру в течение сезона 18, также разблокируют баннер Future Fashion.

Одним из главных изменений в этом новом сезоне Rocket League являются новые мутаторы, которые будут доступны для использования в выставочном режиме и частных матчах. Ниже приведен полный список мутаторов, которые вы сможете использовать.

Прыжки — от двойного прыжка до восьмерного прыжка или вообще без прыжков — решение за вами.

Количество мячей — вы можете выбрать, сколько мячей будет в игре: один, два, четыре или шесть.

Гравитация мяча — варианты включают низкую, высокую, сверхвысокую и гравитационную силу по умолчанию.

Таймер уклонения — изменение таймера уклонения.

Очки за владение мячом — игроки могут зарабатывать очки, владея мячом.

Нормальный счет за гол — увеличьте количество очков за каждый гол.

Очки за воздушные голы — увеличивайте количество очков за каждый успешно забитый гол в воздухе.

Очки за результативную передачу — игроки могут заработать до трех очков за каждую результативную передачу.

Enforce Territories: Этот мутатор включает Split Shot Wall, который ныряет команды через каждую половину поля. Те, кто касается земли на стороне противника, будут уничтожены.

Если вы когда-либо были в напряженном матче Rocket League и думали, что забили гол, но вы ошиблись всего на волосок, новый звук пинга разнесется по всей арене. Это произойдет, если мяч попадет в перекладину или стойки ворот, чтобы вы не потеряли импульс и не начали праздновать слишком рано.

Чтобы обеспечить безопасность игры для порядочных людей из Rocket League, теперь отчеты об игроках расширены и включают голосовые отчеты. Это означает, что помимо возможности блокировать, отключать звук и сообщать о других игроках, теперь вы сможете отправлять аудиодоказательства, если подозреваете, что они нарушают Правила сообщества. Для тех, кто беспокоится о том, что это значит для них, есть подробный FAQ, который объясняет все, что вам нужно знать.