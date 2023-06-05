В Rocket League празднуют скорый старт нового сезона эффектным трейлером ©

Крайне простая, но весьма затягивающая аркадная гонка Rocket League продолжает регулярно получать обновления весьма с масштабными контентными нововведения в каждом сезоне игры. Совсем скоро в ней стартует уже 11-й по счету сезон, где игроков будет ждать масса сюрпризов от разработчиков. И пока создатели Rocket League, студия Psyonix, готовят следующее обновления они намекают на его содержимое в новом кинематографичном трейлере.

Постановочный трейлер 11-го сезона Rocket League переносит геймеров в тропическую местность и небольшой городок, который визуально напоминает особенности Южной Америки. Разработчикам игры еще предстоит раскрыть особенности будущего обновления, но они уже подтвердили появление нового контента для игры. Будущий сезон принесет в игре новый автомобиль, внутриигровые события, косметические предметы и обновленной боевой пропуск Rocket Pass.

Rocket League доступна для игры на ПК и консолях. Полный список изменений в новом сезоне обещают раскрыть уже на этой неделе.