Rocket League 07.07.2015
8.2 615 оценок

В Rocket League празднуют скорый старт нового сезона эффектным трейлером

©
Gutsz
Новости

Крайне простая, но весьма затягивающая аркадная гонка Rocket League продолжает регулярно получать обновления весьма с масштабными контентными нововведения в каждом сезоне игры. Совсем скоро в ней стартует уже 11-й по счету сезон, где игроков будет ждать масса сюрпризов от разработчиков. И пока создатели Rocket League, студия Psyonix, готовят следующее обновления они намекают на его содержимое в новом кинематографичном трейлере.

Постановочный трейлер 11-го сезона Rocket League переносит геймеров в тропическую местность и небольшой городок, который визуально напоминает особенности Южной Америки. Разработчикам игры еще предстоит раскрыть особенности будущего обновления, но они уже подтвердили появление нового контента для игры. Будущий сезон принесет в игре новый автомобиль, внутриигровые события, косметические предметы и обновленной боевой пропуск Rocket Pass.

Rocket League доступна для игры на ПК и консолях. Полный список изменений в новом сезоне обещают раскрыть уже на этой неделе.

Трейлеры Обновления
1
0
Последние посты по игре Rocket League
В аркадной гонке Rocket League пройдет новый кроссовер с "Форсажем", где в игру добавят крутые тачки из фильма
В аркадной гонке Rocket League пройдет новый кроссовер с "Форсажем", где в игру добавят крутые тачки из фильма
"Звездные войны" доберутся до спортивной аркады Rocket League уже скоро
"Звездные войны" доберутся до спортивной аркады Rocket League уже скоро
Пропали вещи и рокет пасс после отвязки плэйстэйшн аккаунта
Пропали вещи и рокет пасс после отвязки плэйстэйшн аккаунта
Комментарии: 0
Ваш комментарий