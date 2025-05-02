В Rocket League сегодня появится событие приуроченное к празднованию дня Звёздных войн

Rocket League каждый год отмечает день Звёздных войн, игроков ждут испытания, косметика и уникальные матчи — всё, чтобы почувствовать себя галактическим борцом.

Ивент начнётся 2 мая в 19:00 по Москве и пройдет до 16 мая. Будет режим Car Wars - двое на двое, где надо бороться мощно и сплочённо, а не только забивать голы.

Империя зовёт, Звездные войны и Rocket League снова вместе. С нетерпением ждите испытаний Звездных войн, в которых будете вознаграждены имперскими предметами, такие как облик Штурмовика Октана и декоративный элемент в виде истребителя TIE Gither.

Новые авто и новые предметы, которые появятся в магазине, такие как новый Porsche 911 GT3 RS Star Wars Bundle со стилем Дарта Вейдера, Дарта Мола и Капитана Фазмы.