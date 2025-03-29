В Rocket League скоро может состояться коллаборация с серией Mortal Kombat

Rocket League продолжает удивлять неожиданными кроссоверами, и на этот раз все указывает на коллаборацию с Mortal Kombat. Информация поступила прямо из официального X-аккаунта игры, и похоже, нас ждет нечто действительно эпичное.

Разработчики опубликовали четырехсекундный тизер, который мгновенно взбудоражил фанатов. В ролике классический мяч Rocket League влетает в ворота, вызывая мощный взрыв огня и дыма. Но главное событие происходит спустя мгновение: из дыма вылетает знаменитое копье Скорпиона, а знакомый голос произносит легендарное «Get over here!».

Если этого намека было недостаточно, пост сопровождается фразой «FLAWLESS VICTORY», окончательно подтверждая грядущее сотрудничество. Подробности и дата выхода обновления пока неизвестны, но похоже, нас ждет зрелищный турнир в духе Mortal Kombat!