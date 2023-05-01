"Звездные войны" доберутся до спортивной аркады Rocket League уже скоро ©

Совсем скоро фанаты вселенной “Звездных войн” и многопользовательской спортивной аркады Rocket League смогут принять участие в событиях с приятными наградами. К сожалению, большая часть тематических предметов будут именно за деньги.

Среди представленных наборов можно будет приобрести STAR WARS Droid Bundle, включающий в себя облики для авто в виде C-3PO, R2-D2, BB-8, а также стилизованные колеса, гимн R2-D2 и еще многое другое. Еще одним набором станет Individual Droid Packs. Его стоимость значительно ниже первого, но и включает в себя меньше косметических предметов.

Касаемо бесплатных наград, игроки смогут раздобыть уникальный титул Rust Bucket, баннер STAR WARS R2-D2 и… на этом все. Данное событие продлиться с 4 по 16 мая включительно.