Анонсирован кооперативный экшен Rockhounds о добыче космического угля

Студия Triangle Studios представила свой новый проект под названием Rockhounds, страница которого уже доступна пользователям сервиса Steam. Игра представляет собой кооперативный шутер с видом сверху, объединяющий элементы защиты башни и жанра extraction-шутеров. Разработчики предлагают игрокам собрать отряд наемников и отправиться в опасные экспедиции ради обогащения на фоне угасающей человеческой цивилизации.

Сюжет игры повествует о работе на могущественные мегакорпорации, которые готовы платить любые деньги за добычу ценного ресурса, именуемого космическим углем. Геймплей строится на высадках на враждебные планеты с процедурной генерацией окружения и сменой погодных условий. Команде до четырех человек предстоит не только добывать ресурсы, но и оборонять свою буровую установку от местной фауны и конкурентов.

Ключевой особенностью Rockhounds станет механика строительства укреплений прямо во время миссии. Добытую руду можно мгновенно тратить на возведение стен, турелей и ловушек для создания оборонительного периметра. Игрокам придется балансировать между жадностью и осторожностью, решая, когда отправить груз на орбиту и эвакуироваться. Задержка ради дополнительной добычи может привести к гибели всего отряда и потере контракта.

Авторы планируют выпустить игру в раннем доступе, где она пробудет от полугода до года. В описании проекта указано, что команда использует генеративный искусственный интеллект для создания концептов и вспомогательных ассетов, однако все материалы проходят ручную доработку художниками. На данный момент в Rockhounds заявлена поддержка только английского языка, а системные требования включают видеокарту уровня GeForce GTX 1060 и 8 гигабайт оперативной памяти. Точная дата релиза пока не объявлена.