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Rocksmith 2014 Edition 22.10.2013
Симулятор, Музыка
8.7 125 оценок

Ubisoft вернула в продажу Rocksmith 2014 Edition - её изымали из-за истекших лицензий; игра продается со скидкой 70%

AceTheKing
Новости

Как стало известно, компания Ubisoft вернула в продажу игру Rocksmith 2014 Edition. Игра получила подзаголовок "Learn and Play".

По словам Ubisoft, игру вернули в продажу после многочисленных просьб фанатов. Игра исчезла из продажи в октябре 2023 года из-за истекших лицензий на ряд песен - издателю так и не удалось решить проблему с ними, поэтому в новом издании они были заменены на другие композиции из популярных контент-паков.

До 2 января Steam-версию игры можно купить со скидкой 70%.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Виталий Лобастов

Походу юбики поняли что эта часть лучше подписочного "плюса"

1
Кроллег

Ей бы ещё обновление, с поддержкой широкоформата и возможность работы без фирменного кабеля. Требования к кабелю, конечно, можно костылями обойти, А так вряд ли много людей спустя десять лет захотят покупать игру и ещё колдовать над ней, чтобы она работала.

По цене кабеля можно купить звуковуху для компа с инструментальным входом, хоть и далеко не топ. Но всяко лучше чем ускоспециализированный кабель от игры. Ну а обычный 6,3 кабель, при наличии гитары у человека всегда будет.

0
shecter

Во-времена,когда многие команды сидят на 7,8 и даже 9 струнах,в игре до сих пор нет поддержки хотя бы семёрки,а крайне-пониженные строя на басах играются на октаву выше,чтоя является дичью и ладно семиструнки,пятиструнные басы-крайне-популярный инструмент в любом жанре,но и тут юбики забили,хотя не постеснялись добавить DLC с Dream Theatre,где многие треки написаны на семиструнке и 6 струнном басу,были других групп у которых безлад на записи,но юбикам всё-равно,зато цены за DLC норм.

0
Рикочико

Есть кто благодаря ей на гитаре научился играть?

-1
Гримгаш

Ну, руку набить можно, конечно, но лучше всё-таки с преподавателем. А сама игра, фактически, интерактивная табулатура

-1
shecter

Хороший практический тренажёр,через него много аккордов выучил,в первой части была прикольная минигра про зомби аккорды,за счёт неё научился брать баррэ,а так даже самые жёсткие виртуозы не говорят,что умеют играть и вся жизнь-один сплошной урок)

0
Predator556

А можно играть в нее на клавиатуре/геймпаде, или нужна гитара, кто знает?

-1
Гримгаш

Нужна электрогитара/бас

0
YanDesu

вроде только на гитаре

0
Wolfenstein

лучшеб они прынца нормального вернули каким он был в песках, варриоре и троне а не в 2 с половиной дэ гвне и ососина нормального а не ниггу

-3