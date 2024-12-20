Ubisoft вернула в продажу Rocksmith 2014 Edition - её изымали из-за истекших лицензий; игра продается со скидкой 70%

Как стало известно, компания Ubisoft вернула в продажу игру Rocksmith 2014 Edition. Игра получила подзаголовок "Learn and Play".

По словам Ubisoft, игру вернули в продажу после многочисленных просьб фанатов. Игра исчезла из продажи в октябре 2023 года из-за истекших лицензий на ряд песен - издателю так и не удалось решить проблему с ними, поэтому в новом издании они были заменены на другие композиции из популярных контент-паков.

До 2 января Steam-версию игры можно купить со скидкой 70%.