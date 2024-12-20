Ubisoft вернула в продажу Rocksmith 2014 Edition - её изымали из-за истекших лицензий; игра продается со скидкой 70%

Как стало известно, компания Ubisoft вернула в продажу игру Rocksmith 2014 Edition. Игра получила подзаголовок "Learn and Play".
По словам Ubisoft, игру вернули в продажу после многочисленных просьб фанатов. Игра исчезла из продажи в октябре 2023 года из-за истекших лицензий на ряд песен - издателю так и не удалось решить проблему с ними, поэтому в новом издании они были заменены на другие композиции из популярных контент-паков.
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Походу юбики поняли что эта часть лучше подписочного "плюса"
Ей бы ещё обновление, с поддержкой широкоформата и возможность работы без фирменного кабеля. Требования к кабелю, конечно, можно костылями обойти, А так вряд ли много людей спустя десять лет захотят покупать игру и ещё колдовать над ней, чтобы она работала.
По цене кабеля можно купить звуковуху для компа с инструментальным входом, хоть и далеко не топ. Но всяко лучше чем ускоспециализированный кабель от игры. Ну а обычный 6,3 кабель, при наличии гитары у человека всегда будет.
Во-времена,когда многие команды сидят на 7,8 и даже 9 струнах,в игре до сих пор нет поддержки хотя бы семёрки,а крайне-пониженные строя на басах играются на октаву выше,чтоя является дичью и ладно семиструнки,пятиструнные басы-крайне-популярный инструмент в любом жанре,но и тут юбики забили,хотя не постеснялись добавить DLC с Dream Theatre,где многие треки написаны на семиструнке и 6 струнном басу,были других групп у которых безлад на записи,но юбикам всё-равно,зато цены за DLC норм.
Есть кто благодаря ей на гитаре научился играть?
Ну, руку набить можно, конечно, но лучше всё-таки с преподавателем. А сама игра, фактически, интерактивная табулатура
Хороший практический тренажёр,через него много аккордов выучил,в первой части была прикольная минигра про зомби аккорды,за счёт неё научился брать баррэ,а так даже самые жёсткие виртуозы не говорят,что умеют играть и вся жизнь-один сплошной урок)
А можно играть в нее на клавиатуре/геймпаде, или нужна гитара, кто знает?
Нужна электрогитара/бас
вроде только на гитаре
лучшеб они прынца нормального вернули каким он был в песках, варриоре и троне а не в 2 с половиной дэ гвне и ососина нормального а не ниггу