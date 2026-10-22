Авторы Roco Kingdom показали охоту на Джини в преддверии закрытой беты

Разработчики Roco Kingdom представили новый геймплейный ролик, посвящённый исследованию мира, поимке фантастических существ и сражениям. Глобальное закрытое бета-тестирование под названием Quack Quack Test стартует 27 октября 2026 года на PC и мобильных устройствах. Игроков ждёт путешествие по волшебному континенту Карозия, населённому сотнями необычных созданий — Джини.

В открытом мире можно обнаруживать и ловить более 400 видов Джини, изучать их особенности и раскрывать способности. Каждое существо обладает собственными характеристиками, а отношения с ним развиваются по мере совместных приключений. Игрокам предстоит собирать команду, подбирать подходящих напарников под разные ситуации и учиться использовать их сильные стороны в боях.

Помимо исследования Карозии, в игре предусмотрены PvE-испытания с противниками и стратегические PvP-сражения с другими участниками. В дуэлях важны не только способности выбранных существ, но и тактика: уровни Джини выравниваются, поэтому исход схватки зависит от подбора команды, взаимодействия классов и правильного применения умений. Также можно исследовать мир вместе с друзьями, превращая поиск новых существ в совместное приключение.

Quack Quack Test станет первой глобальной закрытой бетой проекта. На время испытаний будут доступны английский и японский языки, а весь накопленный прогресс после завершения теста сбросят. Полноценный релиз Roco Kingdom запланирован для PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и мобильных устройств, однако точную дату выхода разработчики пока не объявили.