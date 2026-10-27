Roco Kingdom показывает стратегические битвы с Jinies перед закрытой бетой 27 октября

Morefun Studios показала Roco Kingdom — условно-бесплатную кроссплатформенную RPG с открытым миром, где собирают существ. Ролик демонстрирует Jinies, стратегические сражения, континент Каросия и развитие связей с питомцами.

Игроки станут Rocos и отправятся исследовать живой мир Каросии. В игре появится более 400 уникальных Jinies, которых можно встретить, собрать и выращивать вместе с персонажем.

Закрытое бета-тестирование Quack Quack Test стартует 27 октября 2026 года. Roco Kingdom выйдет на PC, Xbox, PlayStation 5, iOS и Android.