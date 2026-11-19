Разработчики кооперативного экшен-рогалика Rodent Company представили свежий геймплейный трейлер, демонстрирующий сражения с противниками, новую локацию, дополнительные облики персонажей и обновлённый интерфейс. Главными героями игры станут боевые зверьки, вооружённые необычными игрушечными пушками.

В Rodent Company игрокам предстоит сражаться с многочисленными вредителями, используя случайно генерируемое оружие, мощные усиления и уникальные способности персонажей. Благодаря процедурной генерации вооружения каждое прохождение будет предлагать новые комбинации и возможности для экспериментов.

Одной из главных особенностей проекта станет локальный кооператив на четверых игроков. Друзья смогут объединять усилия, подбирать наиболее эффективное снаряжение и вместе противостоять волнам врагов.

Новый трейлер позволяет оценить динамику сражений, разнообразие игровых персонажей и обновлённое визуальное оформление. Разработчики также продемонстрировали ранее не показанную локацию и новые косметические предметы.

Rodent Company разрабатывается для PC, Mac и Android. Уже 30 ноября 2026 года на itch.io появится версия игры, находящаяся в разработке. Дата полноценного релиза пока не объявлена.