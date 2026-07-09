Издательство Hooded Horse анонсировало симулятор океанского судна Rogue Carrier в жанре Roguelite

Состоялся официальный анонс новой стратегической игры, совмещающей управление поселением и механики цикличного приключения. Разработчики опубликовали дебютный трейлер, который знакомит зрителей с базовой концепцией проекта и его визуальным стилем. Основной упор в грядущей новинке сделан на выживание в экстремальных условиях и организацию передвижной базы на борту гигантского океанского судна.

Согласно официальному описанию, сюжетная линия рассказывает о группе выживших, которые оказались заблокированы на поверхности неизведанной, инопланетной планеты. Само присутствие экспедиции и действия ради выживания неизбежно привлекут внимание окружения, так как планета является живым существом. Она будет активно бороться с людьми всеми доступными средствами, насылая разрушительные бури, способные перевернуть корабль, и натравливая смертоносную местную фауну.

Игровой процесс поставит участников перед сложным выбором, поскольку степень вреда местной экосистеме напрямую влияет на количество грядущих опасностей. Можно выбрать путь чистой энергии и сокращения отходов, что продлит очередную попытку ценой медленного прогресса. В качестве альтернативы доступна стратегия агрессивного загрязнения планеты ради ускорения развития, где придется вступить с ней в полноценную войну и вооружиться против неизбежных последствий.

Для обороны от нарастающих угроз игрокам предстоит создавать мощное оружие, сочетая уклонительные маневры, сокрушительную огневую мощь и стратегическое мышление. К битвам придется готовиться заранее, так как угрозы включают в себя как сухопутных созданий, атакующих издалека, так и гигантских морских тварей, способных таранить и разрывать корпус судна. На данный момент известно, что проект готовится к релизу на ПК в сервисах Steam, Epic Games Store и GOG, а также появится в магазине Microsoft Store.