Rogue Fortune - рогалайт о жадности, где ради силы придётся рисковать собственной добычей

Glowmade анонсировала Rogue Fortune — динамичную экшен-игру в жанре roguelite, в которой игрокам предстоит пробиваться через проклятый храм, собирать мощные билды и решать, сколько нажитого богатства они готовы поставить на кон ради очередной попытки побега.

Сюжет Rogue Fortune строится вокруг Колодца вечных богатств. Герой спускается в его проклятые глубины в надежде разбогатеть, однако храм не собирается просто так отпускать тех, кто забрал его сокровища. Чтобы выбраться живым, придётся сражаться с ордами противников, преодолевать ловушки и постоянно адаптироваться к меняющимся испытаниям.

Основой игрового процесса станет создание билдов с помощью реликвий. Их можно комбинировать, усиливая соседние эффекты и создавая цепные реакции. При этом даже небольшое изменение расположения реликвий способно полностью изменить эффективность всей сборки, поэтому экспериментирование должно стать важной частью каждого прохождения.

Особенность Rogue Fortune заключается в механике риска. Игроку постоянно придётся выбирать, что делать с добытым богатством: сохранить его, потратить на усиление персонажа или поставить всё на кон ради ещё большей силы. Чем дальше продолжается попытка побега, тем серьёзнее становятся испытания, а храм постепенно адаптируется к действиям игрока.

Разработчики обещают, что прохождения не будут повторять друг друга. Подземелье меняется, а различные персонажи обладают собственными способностями и особенностями. Реликвии, которые оказались бесполезными в одном забеге, могут стать ключевой частью билда в следующем.

В итоге Rogue Fortune строится вокруг простой, но любопытной идеи: богатство одновременно становится главным источником силы и причиной для новых проблем. Игроку недостаточно просто собрать как можно больше сокровищ — необходимо решить, когда остановиться, чем пожертвовать и насколько далеко можно зайти ради успешного побега.

Игра выйдет в 2027 году на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК через Steam.