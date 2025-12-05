"Наследник Rainbow Six Vegas": авторы Black Mesa показали геймплей своего тактического рогалика Rogue Point

В рамках трансляции PC Gaming Show: Most Wanted студия Crowbar Collective, прославившаяся созданием высокооцененного ремейка Black Mesa, представила свежий трейлер своего нового проекта. Кооперативный PvE-шутер Rogue Point обещает возродить дух классических тактических игр, добавив к формуле современные механики реиграбельности.

Игровой процесс Rogue Point черпает вдохновение в таких хитах прошлого, как SWAT 4 и режим «Охота на террористов» из Rainbow Six Vegas. Трейлер демонстрирует широкий набор тактических инструментов, доступных отряду, включая знаменитую камеру-змейку для безопасного осмотра помещений через щель под дверью. Также в игре присутствует фаза планирования, где команда может нарисовать схему штурма на специальной доске (или просто разрисовать ее каракулями) перед началом операции.

Однако, в отличие от серьезных военных симуляторов, Rogue Point не боится ироничного тона и элементов случайности. Будучи «рогаликом», игра предлагает тратить внутриигровую валюту либо на конкретное мощное оружие, либо на случайные ящики снабжения. В последних удача может принести как убойный автоматический дробовик, так и чисто косметические предметы, вроде нелепых обтягивающих шорт.

Релиз Rogue Point в раннем доступе Steam запланирован уже на конец этого года.