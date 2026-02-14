ЧАТ ИГРЫ
Rogue Point 12.02.2026
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица, Кооператив
4.4 15 оценок

В раннем доступе состоялся выход Rogue Point - cовместного шутера для 4 игроков

KoRnEr KoRnEr

14 февраля 2026 года в раннем доступе Steam состоялся релиз тактического кооперативного шутера Rogue Point. Игру разработала студия Crowbar Collective, известная фанатам по культовому ремейку Half-Life — Black Mesa. Издателем проекта выступила компания Team17.

Действие Rogue Point разворачивается в мире, где после смерти богатейшего человека планеты корпорации начали нанимать частные армии через приложение MERX. Игрокам предстоит взять на себя роль отряда независимых бойцов Rogue Point, цель которого — остановить корпоративный хаос.

Rogue Point рассчитана на совместное прохождение в команде до четырёх человек. Разработчики обещают сочетание динамичных перестрелок с элементами тактического планирования. На старте раннего доступа доступны миссии на четырёх локациях: аэропорт, торговый центр, офисный центр и нефтяная платформа.

Ключевые механики:

  • Параметрический дизайн карт — расположение противников, объектов и точек интереса меняется от прохождения к прохождению, что обеспечивает высокую реиграбельность.
  • Разнообразные классы врагов: солдаты, берсеркеры, снайперы, тяжеловесы («здоровяки») и элитные пятизвёздочные наёмники — каждый тип требует особого подхода.
  • Прогрессия и кастомизация: игроки могут прокачивать оружие и снаряжение, а также персонализировать внешний вид своих бойцов.

Crowbar Collective разделила будущие обновления на две категории:

  • High Value Targets — крупный контент, который появится в ближайшее время
  • Secondary Targets — дополнительные нововведения, запланированные на более поздние этапы разработки .

Разработчики подчёркивают, что точный план развития будет корректироваться на основе обратной связи от сообщества. Основная цель раннего доступа — доработать баланс, контент и систему прогрессии при активном участии игроков. Авторы призывают сообщать о багах, проблемах баланса и делиться идеями по улучшению.

До 26 февраля действует скидка 15%. В России проект недоступен.

Комментарии:  2
Вайнекс

> 14 февраля 2026 года в раннем доступе Steam состоялся релиз тактического кооперативного шутера Rogue Point
На страницу в Стиме не зайти никак, да?

Hakuni

а как на нее зайдешь, если они испугались огромных продаж и скрыли ее из РУ региона ?