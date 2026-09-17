Для The Rogue Prince of Persia вышло юбилейное обновление: более плавный прогресс и ледяная механика

Издатель Ubisoft и разработчик Evil Empire выпустили юбилейное обновление для игры The Rogue Prince of Persia. Этот крупный патч вносит ряд структурных изменений — включая добавление ледяной стихии, новых инструментов и дополнительных испытаний, — а также общую корректировку баланса сложности и битв с боссами для обеспечения более плавного игрового прогресса.

Значительная часть обновления посвящена темпу игры и ее доступности. Разработчики скорректировали сложность, чтобы снизить уровень разочарования на ранних этапах, сохранив при этом серьёзный вызов для опытных игроков. Что касается дизайна уровней, то локации «Загрос» и «Акведук» были изменены в размерах, чтобы уменьшить утомляемость при многократных прохождениях.

Команда также уделила внимание механике перемещения. Заметив, что многие игроки легко обходили механики босса Генерала Беруде, злоупотребляя рывком в воздухе — недочёт дизайна, который отчасти признали и сами разработчики, — они добавили обязательные участки с бегом по стенам для обучения, позволяющие лучше освоить этот прием. Кроме того, бег по стенам теперь активно заполняет шкалу Ваю у персонажа.

Что касается боевой системы, обновление привносит элемент льда. Новая механика позволяет замораживать врагов и разбивать их на куски ударами.

Обновление также существенно перерабатывает системы снаряжения и прогрессии. Появился новый экран статистики (доступный в «Оазисе» и по завершении забега), помогающий отслеживать эффективность игры. Оружие теперь может иметь до четырёх слотов для модификаторов (рангом от «Бронзы» до «Алмаза»); игроки могут менять их в лавке Астары.

Для балансировки урона были ослаблены сборки, ориентированные на критические удары, однако для компенсации этого были введены новые специализированные медальоны. Наконец, обновление включает новые боевые арены, известные как «Подозрительные сундуки», переработанного финального босса Ногая, корректировку плотности расположения рядовых врагов и различные общие улучшения игрового процесса.

The Rogue Prince of Persia доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 и Nintendo Switch.