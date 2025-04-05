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The Rogue Prince of Persia 27.05.2024
Экшен, Адвенчура, Платформер
4.8 59 оценок

Evil Empire представила крупное обновление для The Rogue Prince of Persia

butcher69 butcher69

Ubisoft и студия Evil Empire представили крупное обновление для The Rogue Prince of Persia под названием The Unleashed Army. В нем появились мощные элитные враги, переработанная система пробуждения и технические улучшения. Одновременно было объявлено о первом повышении цены в Steam: с 22 мая игра в раннем доступе будет стоить 24,99 евро.

Главное нововведение — элитные враги, которые начнут появляться с четвертого прохождения. Эти противники выделяются усиленными характеристиками, уникальными способностями и визуальной аурой. Некоторые из них лечатся, поглощая энергию, другие — усиливают союзников поблизости. Новые враги добавляют боевой системе глубины и опасности.

Система пробуждения тоже претерпела важные изменения: снято ограничение на количество слотов, введены автоматические эффекты по уровню сложности, а камни пробуждения были тщательно перебалансированы.

Обновление также включает технические улучшения — снижена задержка ввода, оптимизирована работа памяти и ускорена загрузка контента. Разработчики объясняют повышение цены значительным расширением игры в первый год. До 22 мая игру можно купить по прежней цене.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Hall_1920

А какая у игры цена ща?

0
BaalVII

1000 рублей или 7 499₸.

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Hall_1920 BaalVII

Вот бы её на свитч

0
BaalVII Hall_1920

Когда выйдет из раннего доступа может быть будет на свитче.

0
FireShow3500

Они там ёбу дали? Какие 1100 гривен за 2D рогалик? Игра та хорошая, но цена какая-то высокая

0