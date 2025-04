Evil Empire представила крупное обновление для The Rogue Prince of Persia

Ubisoft и студия Evil Empire представили крупное обновление для The Rogue Prince of Persia под названием The Unleashed Army. В нем появились мощные элитные враги, переработанная система пробуждения и технические улучшения. Одновременно было объявлено о первом повышении цены в Steam: с 22 мая игра в раннем доступе будет стоить 24,99 евро.

Главное нововведение — элитные враги, которые начнут появляться с четвертого прохождения. Эти противники выделяются усиленными характеристиками, уникальными способностями и визуальной аурой. Некоторые из них лечатся, поглощая энергию, другие — усиливают союзников поблизости. Новые враги добавляют боевой системе глубины и опасности.

Система пробуждения тоже претерпела важные изменения: снято ограничение на количество слотов, введены автоматические эффекты по уровню сложности, а камни пробуждения были тщательно перебалансированы.

Обновление также включает технические улучшения — снижена задержка ввода, оптимизирована работа памяти и ускорена загрузка контента. Разработчики объясняют повышение цены значительным расширением игры в первый год. До 22 мая игру можно купить по прежней цене.