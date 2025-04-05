Evil Empire представила крупное обновление для The Rogue Prince of Persia

Ubisoft и студия Evil Empire представили крупное обновление для The Rogue Prince of Persia под названием The Unleashed Army. В нем появились мощные элитные враги, переработанная система пробуждения и технические улучшения. Одновременно было объявлено о первом повышении цены в Steam: с 22 мая игра в раннем доступе будет стоить 24,99 евро.
Главное нововведение — элитные враги, которые начнут появляться с четвертого прохождения. Эти противники выделяются усиленными характеристиками, уникальными способностями и визуальной аурой. Некоторые из них лечатся, поглощая энергию, другие — усиливают союзников поблизости. Новые враги добавляют боевой системе глубины и опасности.
Система пробуждения тоже претерпела важные изменения: снято ограничение на количество слотов, введены автоматические эффекты по уровню сложности, а камни пробуждения были тщательно перебалансированы.
Обновление также включает технические улучшения — снижена задержка ввода, оптимизирована работа памяти и ускорена загрузка контента. Разработчики объясняют повышение цены значительным расширением игры в первый год. До 22 мая игру можно купить по прежней цене.
А какая у игры цена ща?
1000 рублей или 7 499₸.
Вот бы её на свитч
Когда выйдет из раннего доступа может быть будет на свитче.
Они там ёбу дали? Какие 1100 гривен за 2D рогалик? Игра та хорошая, но цена какая-то высокая