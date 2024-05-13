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The Rogue Prince of Persia 27.05.2024
Экшен, Адвенчура, Платформер
2.9 16 оценок

Геймплейный трейлер The Rogue Prince of Persia раскрывает новую дату релиза

butcher69
Новости

Evil Empire и Ubisoft объявили, что предстоящий экшен-метроидвания The Rogue Prince of Persia выйдет на ПК через ранний доступ Steam 27 мая 2024 года, после предыдущей задержки. Изначально выход игры был запланирован на 13 мая 2024 года, но был отложен из-за неожиданного запуска Hades 2.

В игре появятся новые виды оружия, а также особые предметы, которые можно улучшать, чтобы получить особые навыки. Кроме того, в игре появятся новые персонажи и районы, где предстоит спасти Персию от нашествия гуннов. Армия гуннов развращена темной шаманской магией.

В Rogue Prince of Persia будет нелинейное развитие сюжета с обширным количеством персонажей, которых вы будете узнавать все лучше и лучше в каждом прохождении игры. В геймплее появится культовая механика "бег по стене", открывающая новые маршруты атак, области и возможность уклоняться от них.

4
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
hipard

кал причём отборный

3
Lorenzo Lamas

я гей

2
sergeu78

ну может кому-то такое и нравится

1
Mad_cloud

Смотрел стрим на твиче grigorius1990 и как то игра так себе .

1
Agentdead

Шикарная игра.

1
electr01

Спасибо Юбикам что убивают серию лять

0
Exies27

Если честно, не очень.

0
Predator556

Как же круто, жду

0