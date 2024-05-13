Геймплейный трейлер The Rogue Prince of Persia раскрывает новую дату релиза

Evil Empire и Ubisoft объявили, что предстоящий экшен-метроидвания The Rogue Prince of Persia выйдет на ПК через ранний доступ Steam 27 мая 2024 года, после предыдущей задержки. Изначально выход игры был запланирован на 13 мая 2024 года, но был отложен из-за неожиданного запуска Hades 2.
В игре появятся новые виды оружия, а также особые предметы, которые можно улучшать, чтобы получить особые навыки. Кроме того, в игре появятся новые персонажи и районы, где предстоит спасти Персию от нашествия гуннов. Армия гуннов развращена темной шаманской магией.
В Rogue Prince of Persia будет нелинейное развитие сюжета с обширным количеством персонажей, которых вы будете узнавать все лучше и лучше в каждом прохождении игры. В геймплее появится культовая механика "бег по стене", открывающая новые маршруты атак, области и возможность уклоняться от них.
кал причём отборный
я гей
ну может кому-то такое и нравится
Смотрел стрим на твиче grigorius1990 и как то игра так себе .
Шикарная игра.
Спасибо Юбикам что убивают серию лять
Если честно, не очень.
Как же круто, жду