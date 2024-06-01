Первый патч для The Rogue Prince of Persia улучшает производительность и устраняет сбои

Evil Empire выпустила первый патч для игры The Rogue Prince of Persia, которая вышла в раннем доступе Steam. Он предлагает различные улучшения производительности, включая «большой объем оптимизации» и дополнительную защиту от сбоев при сохранении, что предотвращает «странное поведение при возобновлении игры».
Также была исправлена проблема, из-за которой эффекты Медальона сохранялись при перезапуске игры, а также сбои, возникающие в Саду и во время боя со вторым боссом. Также были исправлены проблемы со шрифтами в китайской локализации. Evil Empire обещает «больше исправлений», так как продолжает работать над улучшением производительности.
The Rogue Prince of Persia уже доступна на ПК и будет находиться в раннем доступе как минимум год (хотя может и дольше). Хотя она включает в себя первые шесть биомов и двух боссов, различное оружие и Медальоны, а также первый сюжетный акт, еженедельные обновления будут добавлять в игру новый контент.
Это могут быть обновления, анимации, новые враги и многое другое, хотя целый акт и биом не появятся внезапно.
Эта дешевка ещё и в раннем доступе? Какой позор // Александр Ковалёв
Ты играл? Или просто ноешь? Игра не плоха, контента мало, но вспоминая как эти разрабы развили дед целс ждём топ контента.
То есть она с такой графикой ещё и лагать умудряется?