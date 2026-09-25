Поддержка The Rogue Prince of Persia завершена - игра больше не будет получать обновления

Разработчики из Evil Empire объявили, что The Rogue Prince of Persia больше не будет получать обновлений; недавно выпущенное «Юбилейное обновление» (Anniversary Update) стало последним контентом, созданным для этой игры.

Мы хотим сообщить, что недавно вышедшее Юбилейное обновление стало последним для The Rogue Prince of Persia. Изначально мы планировали выпустить два обновления, но решили объединить лучшие и самые важные элементы обоих в одном релизе. Мы всегда были немного слишком оптимистичны в отношении того, чего можем достичь — во многом потому, что искренне любим работать над этой игрой, — но считаем, что это правильный способ завершить её первый год.



В The Rogue Prince of Persia сыграло более миллиона человек — невероятное достижение, учитывая, что это первая игра нашей студии. Для нас было честью и привилегией работать над столь культовой серией, и мы невероятно благодарны всем, кто играл, поддерживал нас или следил за проектом. Надеемся, вам понравилось примерять на себя роль Принца так же, как нам — создавать его. И, пожалуйста, не пытайтесь бегать по стенам в реальной жизни: это может прозвучать забавно, но один из наших разработчиков действительно сломал ногу, попытавшись сделать именно это. Так что... лучше ограничьтесь игрой. Пришло время попрощаться с Принцем. Надеемся, он продолжит свой бег ещё очень и очень долго.

Юбилейное обновление для The Rogue Prince of Persia знаменует собой завершение поддержки игры, которая начала свой путь в раннем доступе Steam и постоянно росла и развивалась — зачастую весьма существенно. Выйдет ли The Rogue Prince of Persia 2? Трудно сказать, учитывая, как Ubisoft поступала с проектами, которые были успешными «на бумаге» — даже без продаж тиражом в десятки миллионов копий. Тем не менее, проект студии Evil Empire стал по-настоящему интересным экспериментом.