Принц станет белым и получит перевод на русский язык: крупное обновления для The Rogue Prince of Persia выйдет 21 ноября

Ubisoft и Evil Empire анонсировали крупное обновление для рогалика The Rogue Prince of Persia, которое выйдет 21 ноября. Команда несколько месяцев готовила масштабное дополнение, которое практически удвоит количество контента в игре. В обновлении игроков ждут переработанный визуальный стиль: главный герой теперь белый, новые биомы, боссы и акт в сюжете, а также усовершенствования повествования в первом акте. Так же игра получит несколько новых локализаций, в том числе и русскую.
Изменения также коснулись удобства игры: добавлены несколько слотов сохранения и другие улучшения, повышающие комфорт геймплея. Новый художественный стиль стал менее насыщенным и более детализированным, а сам принц сменил фиолетовый наряд на более подходящий образ.
В обновлении сохранены ключевые элементы жанра roguelite, такие как цикличный геймплей, метапрогрессия и модификаторы сложности, а разработка игры продолжится и в 2025 году. В честь выхода обновления будет действовать скидка на игру.
А сразу нельзя было такую картинку сделать ?
Удивительно что не темнокожим стал
Та он и так не славянин.
Он ариец, то есть иранец)
Перс
засранец
Перс - это греческое название иранца.
А че он изначально то был розовый?
Судя по всему там уже любые цвета в офисе приветствуются кроме белого.
Выглядит как игра для смартфонов начального уровня.
Ебисофт меняет персонажа на белого? Подозрительно...
Её уже не спасти...
Куета этот принц // Артём Савельев
Что бы они ни делали, оригинальную трилогию они не переплюнут, а ведь сделали бы нормальные ремастеры на уровне «2 резидента» по качеству, сразу бы много бабла срубили.
А в итоге выпустили пару пустых трейлеров с мыльным кинцом и только, эх, а ведь такая игра была, сейчас чтобы поиграть надо скачать, накатить патчи в частности на широкий экран, а потом починить геймпад или клавиатуру и только потом играть, 1 и 2 части самые любимые, а вот третья немного скучной оказалась
нам не надо лучше, просто сделайте так же, не сложно сделать как резидент, ничего придумывать не надо
Там некому делать уже, одни индусы остались
Ремейк 2009 года был шикарен, но недоработан. Если бы его идеи реализовали полноценно в продолжениях - мы бы получили достойную серию
Индусы, то как раз бы и сделали, остались там одни "особенные".
Хорошая новость. Но вот что странно, нельзя было разработчикам подождать до ноября и выпустить игру сразу с новым визуалом чтобы не было лишнего хейта?
да ну не в этом же дело -то, дело в самой игре, в трилогии принц же тоже ниразу не белый, но игры хорошие, уже даже референсы есть и истории интересные в этих частях, ну посмотреть, что сами же делали...-"ЭЭЭЭ Давайте цвет героя поменяем, это должно сработать"