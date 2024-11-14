Принц станет белым и получит перевод на русский язык: крупное обновления для The Rogue Prince of Persia выйдет 21 ноября

Ubisoft и Evil Empire анонсировали крупное обновление для рогалика The Rogue Prince of Persia, которое выйдет 21 ноября. Команда несколько месяцев готовила масштабное дополнение, которое практически удвоит количество контента в игре. В обновлении игроков ждут переработанный визуальный стиль: главный герой теперь белый, новые биомы, боссы и акт в сюжете, а также усовершенствования повествования в первом акте. Так же игра получит несколько новых локализаций, в том числе и русскую.

Изменения также коснулись удобства игры: добавлены несколько слотов сохранения и другие улучшения, повышающие комфорт геймплея. Новый художественный стиль стал менее насыщенным и более детализированным, а сам принц сменил фиолетовый наряд на более подходящий образ.

В обновлении сохранены ключевые элементы жанра roguelite, такие как цикличный геймплей, метапрогрессия и модификаторы сложности, а разработка игры продолжится и в 2025 году. В честь выхода обновления будет действовать скидка на игру.