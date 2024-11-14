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The Rogue Prince of Persia 27.05.2024
Экшен, Адвенчура, Платформер
3.6 44 оценки

Принц станет белым и получит перевод на русский язык: крупное обновления для The Rogue Prince of Persia выйдет 21 ноября

butcher69
Новости

Ubisoft и Evil Empire анонсировали крупное обновление для рогалика The Rogue Prince of Persia, которое выйдет 21 ноября. Команда несколько месяцев готовила масштабное дополнение, которое практически удвоит количество контента в игре. В обновлении игроков ждут переработанный визуальный стиль: главный герой теперь белый, новые биомы, боссы и акт в сюжете, а также усовершенствования повествования в первом акте. Так же игра получит несколько новых локализаций, в том числе и русскую.

Изменения также коснулись удобства игры: добавлены несколько слотов сохранения и другие улучшения, повышающие комфорт геймплея. Новый художественный стиль стал менее насыщенным и более детализированным, а сам принц сменил фиолетовый наряд на более подходящий образ.

В обновлении сохранены ключевые элементы жанра roguelite, такие как цикличный геймплей, метапрогрессия и модификаторы сложности, а разработка игры продолжится и в 2025 году. В честь выхода обновления будет действовать скидка на игру.

26
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Unicorling

А сразу нельзя было такую картинку сделать ?

26
Infernal machine

Удивительно что не темнокожим стал

17
spaMER_ID

Та он и так не славянин.

-2
kolinmah spaMER_ID

Он ариец, то есть иранец)

2
Majester kolinmah

Перс

2
DirectX20 kolinmah

засранец

1
kolinmah Majester

Перс - это греческое название иранца.

3
TheNikolay00

А че он изначально то был розовый?

6
SexualHarassmentPanda

Судя по всему там уже любые цвета в офисе приветствуются кроме белого.

12
Etteri

Выглядит как игра для смартфонов начального уровня.

2
JKarter

Ебисофт меняет персонажа на белого? Подозрительно...

2
Лея Морозова

Её уже не спасти...

1
Пользователь ВКонтакте

Куета этот принц // Артём Савельев

1
Maksimys Flether

Что бы они ни делали, оригинальную трилогию они не переплюнут, а ведь сделали бы нормальные ремастеры на уровне «2 резидента» по качеству, сразу бы много бабла срубили.

А в итоге выпустили пару пустых трейлеров с мыльным кинцом и только, эх, а ведь такая игра была, сейчас чтобы поиграть надо скачать, накатить патчи в частности на широкий экран, а потом починить геймпад или клавиатуру и только потом играть, 1 и 2 части самые любимые, а вот третья немного скучной оказалась

0
Темный-Властелин

нам не надо лучше, просто сделайте так же, не сложно сделать как резидент, ничего придумывать не надо

1
agula98
а ведь сделали бы нормальные ремастеры на уровне «2 резидента» по качеству, сразу бы много бабла срубили.

Там некому делать уже, одни индусы остались

1
Джин Мори

Ремейк 2009 года был шикарен, но недоработан. Если бы его идеи реализовали полноценно в продолжениях - мы бы получили достойную серию

0
M0208 agula98

Индусы, то как раз бы и сделали, остались там одни "особенные".

0
Brem090

Хорошая новость. Но вот что странно, нельзя было разработчикам подождать до ноября и выпустить игру сразу с новым визуалом чтобы не было лишнего хейта?

0
Rensky27

да ну не в этом же дело -то, дело в самой игре, в трилогии принц же тоже ниразу не белый, но игры хорошие, уже даже референсы есть и истории интересные в этих частях, ну посмотреть, что сами же делали...-"ЭЭЭЭ Давайте цвет героя поменяем, это должно сработать"

-1