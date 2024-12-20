Разработчики The Rogue Prince of Persia отказались от использования Ubisoft Connect

Запущенная в ранний доступ в Steam в мае этого года, рогалик Rogue Prince of Persia успешно продвигается к релизу версии 1.0, хотя одна из ранее предложенных функций была пересмотрена.
В сообщении для сообщества Steam, опубликованном на прошлой неделе, Evil Empire (разработчик игры) сообщила, что Ubisoft Connect будет включена «в качестве дополнительной активируемой функции в версии 1.0 в Steam», с намерением, что это позволит игрокам выполнять кросс-сохранения для желающих перейти с ПК на консоль (RPoP в настоящее время доступна только для ПК).
Но, похоже, когда дело дошло до Ubisoft Connect, они быстро изменили свое мнение, написав сегодня, что Ubisoft Connect вообще не будет присутствовать в игре. Кроме того, они подтвердили, что антипиратское программное обеспечение Denuvo не будет включено в Steam-версию игры.
Как ожидается, данная новость найдет широкий отклик, особенно у тех, кто играет только на ПК, где вопрос дополнительных лучеров и привязки к аккаунтам обычно воспринимается с большим пренебрежением.
Помимо новостей о Ubisoft Connect, Evil Empire сообщила несколько неутешительных новостей касательно цены. Первоначально они хотели повысить цены в январе 2025 года, принимая во внимание большое количество контента, появившегося в игре. На данный момент эти планы отложены, но в будущем цена на игру будет повышена.
Впрочем, есть и хорошая новость: на Rogue Prince of Persia в рамках зимней распродажи в Steam действует самая большая скидка - 25%.
Игра Ubisoft да без Дерьмувы и их парашного лаунчера? Это розыгрыш или они настолько отчаялись, что для спасения убитой репутации пошли на такие шаги?))
Heroes of Might and Magic: Olden Era, к слову, так же без Ubisoft Connect выходит - есть шанс теперь что еще и без Denuvo будет.
Пробуют наверное выпускать игры без денуво
Тестируют
Если увидят прибыль, то может в целом от денуво откажутся, но маловероятно
А игра-то всё лучше и лучше становится. :)
Юбисофт без денуво, это типа шутка? Они денуво не убирают даже со старых взломанных игр.
Они и ачивки в стиме раньше особо не добавляли, а тут как банкротство замаячило на горизонте...