Разработчики The Rogue Prince of Persia отказались от использования Ubisoft Connect

Запущенная в ранний доступ в Steam в мае этого года, рогалик Rogue Prince of Persia успешно продвигается к релизу версии 1.0, хотя одна из ранее предложенных функций была пересмотрена.

В сообщении для сообщества Steam, опубликованном на прошлой неделе, Evil Empire (разработчик игры) сообщила, что Ubisoft Connect будет включена «в качестве дополнительной активируемой функции в версии 1.0 в Steam», с намерением, что это позволит игрокам выполнять кросс-сохранения для желающих перейти с ПК на консоль (RPoP в настоящее время доступна только для ПК).

Но, похоже, когда дело дошло до Ubisoft Connect, они быстро изменили свое мнение, написав сегодня, что Ubisoft Connect вообще не будет присутствовать в игре. Кроме того, они подтвердили, что антипиратское программное обеспечение Denuvo не будет включено в Steam-версию игры.

Как ожидается, данная новость найдет широкий отклик, особенно у тех, кто играет только на ПК, где вопрос дополнительных лучеров и привязки к аккаунтам обычно воспринимается с большим пренебрежением.

Помимо новостей о Ubisoft Connect, Evil Empire сообщила несколько неутешительных новостей касательно цены. Первоначально они хотели повысить цены в январе 2025 года, принимая во внимание большое количество контента, появившегося в игре. На данный момент эти планы отложены, но в будущем цена на игру будет повышена.

Впрочем, есть и хорошая новость: на Rogue Prince of Persia в рамках зимней распродажи в Steam действует самая большая скидка - 25%.