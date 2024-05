Разработчики The Rogue Prince of Persia планируют значительно расширить контент игры

27 мая студия-разработчик Evil Empire выпустила в ранний доступ The Rogue Prince of Persia. Этот новый рогалик идет по следам предыдущего проекта команды, Dead Cells. В раннем доступе The Rogue Prince of Persia находится на стадии активного развития, и разработчики планируют выпустить множество обновлений с новыми функциями и исправлениями. В новом сообщении на платформе Steam команда Evil Empire поделилась своими планами по увеличению контента и исправлению наиболее важных ошибок.

На данный момент, по отзывам игроков, игре не хватает контента, но разработчики пообещали, что объем контента в игре будет увеличен как минимум вдвое. Перед запуском раннего доступа команда заявила о планах выпускать еженедельные обновления контента в течение года или более. Хотя не каждое обновление будет насыщенным, этот план позволит значительно расширить The Rogue Prince of Persia. Версия 1.0 игры, вероятно, будет существенно отличаться от текущей версии.

Прежде чем приступить к добавлению нового контента, команда сосредоточится на исправлении ошибок и улучшении геймплея. Это важный шаг, поскольку разработчики хотят создать прочную основу для дальнейших дополнений. В настоящее время игра страдает от проблем с производительностью, таких как заикания, падение частоты кадров и задержки ввода. Evil Empire активно работает над устранением этих проблем, и обновление с исправлениями должно появиться в ближайшее время.

Некоторые игроки столкнулись с проблемами с файлами сохранений, и разработчики также работают над их решением. В блоге Evil Empire сообщается, что исправления для этих проблем являются приоритетом, и команда стремится внедрить их как можно скорее.

На данный момент The Rogue Prince of Persia доступна только на ПК. Команда пока не объявляла о планах портирования игры на консоли, но разработчики, вероятно, займутся этим после выпуска финальной версии на ПК.

Команда Evil Empire уверенно идет к цели создания насыщенного и стабильного игрового опыта в The Rogue Prince of Persia. Увеличение объема контента, устранение ошибок и улучшение производительности — всё это важные шаги на пути к полноценному релизу. Игроки могут ожидать значительных улучшений и новых возможностей в ближайшие месяцы, что сделает игру еще более увлекательной и интересной.